Free Tablets-Smartphones Yojana : स्मार्टफोन और टैबलेट की लाभांवित सूची में जानें कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?

Free Tablets - Smartphones Yojana : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) 25 दिसंबर को भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी(Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ) के जन्मदिन पर मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट (Free Tablets and Smartphones Yojana) का वितरण करेंगे। पहले चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को एक लाख स्मार्टफोन और टैबलेट ( Tablets and Smartphones ) दिए जाएंगे।