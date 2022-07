President of India Draupadi Murmu को अनुपम खेर से लेकर चिरंजीवी तक सभी स्टार्स ने दी बधाई

मुंबई: भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को इस समय हर तरफ से बधाई मिल रही है। आपको बता दें, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।

द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) के राष्ट्रपति बनने पर आमजन से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स (bollywood celebs) तक ने उनको बधाई दी।

अनुपम खेर ने लिखा- ”पिछले कुछ दिनों से एक वाक्य मेरे मन में बार-बार गूंज रहा है। आज सोचा लिख ही दूं! मैं भारत का नागरिक विनम्रता पूर्वक #DraupadiMurmu जी को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूं जय हिंद!”

इस लिस्ट में पहला नाम कंगना रनौत (kangana ranaut) का है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी जाहिर की। दरअसल उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर फोटो शेयर कर लिखा- ”बधाई मैडम प्रेसिडेंट। वुमन पावर भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (पहली व्यक्ति जो आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं ), देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति।”

अनुष्का शर्मा ने इंस्टा स्टोरी पर फोटो शेयर कर लिखा- बधाई मैडम प्रेसिडेंट।”

मनोज मुंतशीर ने लिखा- ”एक बार फिर हमने सिद्ध कर दिया, कि हम स्त्री को पुरुष के बराबर नहीं, उस से बेहतर मानते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, सनातन संस्कृति की विजय है। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने पर आदरणीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। #DraupadiMurmu।”

तमन्ना भाटिया ने भी बधाई दी। जी दरअसल उन्होंने लिखा- ”भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। सशक्त महिलाएं, राष्ट्र को सशक्त बनाएं।”

A Truly Historic Moment for India!

1st Tribal Woman President gets elected!

Hearty Congratulations Madam #DraupadiMurmuJi !!

Your journey to the position of President of our Great Country is hugely inspirational to every Indian & even more to the 110 Million Tribal population. pic.twitter.com/cWy9wazfJe

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 21, 2022