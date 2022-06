नेता से लेकर अभिनेता सभी को केके के जाने का लगा बड़ा सदमा, ममता बनर्जी ने परिवार के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

Singer KK Passed Away: बॉलीवुड फेमस सिंगर केके यानी कृष्ण कुमार का बीती रात निधन हो गया। कृष्ण कुमार के निधन से पूरा देश आज शोक में डूब गया है।

अभिनेता से लेकर नेता हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि केके (KK) को कॉन्सर्ट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। वह कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर ही रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने वहां कृष्ण कुमार यानी केके को मृत घोषित कर दिया।

आपको बता दें, केके ने कोलकाता में आखिरी सांसें लीं, ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने उन्हें सलामी देने का भी ऐलान किया है। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कोलकाता के एयरपोर्ट पर केके को बंदूक से सलामी दिलाने का ऐलान किया है।

The sudden and untimely demise of the Bollywood playback singer KK shocks and saddens us. My colleagues have been working from last night to ensure that all requisite support is given for necessary formalities, his rites and to his family now. My deep condolences.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 1, 2022