भड़के परेश रावल बोले-'एक महंगी कार आपका स्टेटस सिंबल नहीं है'... जाने पूरा मामला

मुंबई: परेश रावल (Paresh Rawal) आजकल फिल्म हेरा फेरी को लेकर भी चर्चा में हैं। आप सभी को बता दें कि फिल्म में इस बार अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन (Karthik Aryan) के होने की खबर है। फिल्म के धमाकेदार होने के बारे में कहा जा रहा है।

अब अगर बात करें परेश रावल (Paresh Rawal) के बारे में तो उन्होंने शोबिज में चार दशक बिताए हैं और कुछ चीजें हैं जो उन्हें नवागंतुकों के बारे में पसंद नहीं हैं। दरअसल उनको ऐसा लगता है कि आज के युवा अभिनेता काम से ज्यादा अपनी प्रसिद्धि की परवाह करते हैं। दरअसल एक मशहूर वेबसाइट से बातचीत में परेश रावल ने दिवंगत अभिनेता इरफान खान (irfan khan) और उनकी शानदार फिल्मोग्राफी को याद किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि, ‘वह आभारी हैं कि इरफान खान ने फिल्मों में काम किया और लोगों ने उन्हें याद रखने के लिए उनका काम किया।’ इसी के साथ उन्होंने कहा कि, ‘आज के कलाकारों को सबसे ज्यादा अपनी कला पर ध्यान देना चाहिए। कुछ अभिनेताओं को लगता है कि बड़ी कारों का होना उनके रुतबे को दर्शाता है।’

