G-20 Summit : दिल्ली अभेद किले में तब्दील , गुरुवार को भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन

नई दिल्ली। जी-20 सम्मेलन (G-20 Summit) में शिरकत करने आ रहे राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली को अभेद किले में तब्दील (Delhi Turned Into an Impregnable Fort) कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) सात सितंबर गुरुवार को दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले उनके ठहरने से लेकर रूट तक को सुरक्षित किया गया है। इसमें अमेरिकी एजेंसियां (US Agencies) व भारतीय एजेंसियों के साथ काम कर रही हैं।

अमेरिकी सिक्युरिटी एजेंट्स (American Security Agents) ने 3 महीने से नई दिल्ली में डेरा डाल रखा है।अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) चार दिन भारत में रहेंगे। इस दौरान उनके सिक्युरिटी प्रोटोकॉल (Security Protocol) को लेकर खास तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आईटीसी मौर्या होटल में रुकेंगे। अमेरिकी एजेंसियों (US Agencies) ने होटल के कमरों के डिवाइसेज बदले हैं और वहां खुद के डिवाइस लगा दिए हैं। इसके साथ ही होटल के कमरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ प्लास्टिक लगाया गया है।

मौर्या होटल के तीन फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के रहेंगे एजेंट

बाइडन के भारत प्रवास के दौरान मौर्या होटल (Maurya Hotel) के आसपास की पार्किंग बैन कर दी जाएगी। उनका रास्ता ऐसा तय किया गया है, जहां किसी की भी नजर न पड़े। उनके रूट पर पार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। मौर्या के तीन फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट (Secret Service Agent) मौजूद होंगे। साथ ही बाइडन के लिए जो रूट निर्धारित किया गया है, उस पर स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया है। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) को उनकी गाड़ी के सहित एयर लिफ्ट किया जा सकता है और उन्हें सुरक्षित ले जाया जाएगा।

बाथरूम में भी अकेले नहीं जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) का सिक्युरिटी प्रोटोकॉल (Security Protocol) इतना चुस्त है कि उन्हें बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। बाथरूम में सीक्रेट सर्विस के एजेंट (Secret Service Agent) अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) के साथ होते हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस (US Secret Service) के एजेंट हर उसे रास्ते पर स्नीफर डॉग के साथ चेकिंग करते हैं, जहां से राष्ट्रपति गुजरेंगे। इसके साथ ही उस रूट पर किसी भी गाड़ी के पार्किंग की अनुमति नहीं होती।

अमेरिकी राष्ट्रपति (US President ) के भारत पहुंचने से पहले एजेंसी ने हर लेवल पर सुरक्षा कड़ी की हुई है। अमेरिकी एजेंसियां (US Agencies) दिल्ली या उसके आसपास के अस्पतालों से मेंटल रोगियों के बारे में भी जानकारी ले रही हैं कि उन्हें क्यों और कब छोड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) के सिक्युरिटी प्रोटोकॉल (Security Protocol) के अनुसार मेंटल हॉस्पिटल के रोगियों को एक पोटेंशियल थ्रेट माना जाता है।