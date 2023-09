G-20 Summit: जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम ऋषि सुनक, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने किया उनका स्वागत

G-20 Summit: जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद ऋषि सुनक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि, मैं जी20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पहुंच गया हूं। मैं उन कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व नेताओं से मिल रहा हूं जो हममें से प्रत्येक को प्रभावित करती हैं। केवल मिलकर ही हम काम पूरा कर सकते हैं।

बता दें कि, भारत इस साल जी20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में 9 और 10 सितंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सहित कई देशों के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा रहेगा। शनिवार को जी20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए 43 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय नेता ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं।

I’ve landed in Delhi ahead of the #G20 summit.

I am meeting world leaders to address some of the challenges that impact every one of us.

Only together can we get the job done. pic.twitter.com/72vE60c7Fg

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 8, 2023