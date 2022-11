G20 Summit: G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत

G20 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के इंडोनेशिया के बाली पहुंच गए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र का जोरदार स्वागत किया गया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री दुनिया के विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।

PM @narendramodi has landed in Indonesia to participate in the @g20org Summit. The Summit will witness extensive discussions on pressing global challenges. The Prime Minister will be interacting with various world leaders during the Summit. pic.twitter.com/wDhHi2pAJd

— PMO India (@PMOIndia) November 14, 2022