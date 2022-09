Ganesh Chaturthi 2022 : रेत के लड्डू से बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा, आर्टिस्ट की तस्वीर ने किया मंत्रमुग्ध

Ganesh Chaturthi 2022 : गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) की बुधवार से शुरुआत हो चुकी है जो 10 दिनों तक चलेगा। भगवान गणेश (Lord Ganesha) को रिद्धि-सिद्धि और सुख-समृद्धि देने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल भाद्रपद माह (Bhadrapada month) के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (Chaturthi Tithi) को गणेश चतुर्थी का त्योहार (Festival of Ganesh Chaturthi ) मनाया जाता है।

धार्मिक पुराणों (Religious Mythology) के मुताबिक, भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष (Shukla Paksha of Bhadrapada Month) की चतुर्थी तिथि को विघ्नहर्ता और रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश (Lord Ganesha) का जन्म हुआ था। इसकी वजह से भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। आज से लोग अपने-अपने घरों और पंडालों में भगवान गणेश (Lord Ganesha) की प्रतिमा स्थापित करते हैं और विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। इस मौके पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारत के सबसे बड़े सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand Artist Sudarshan Patnaik) ने अनोखे अंदाज में देशवासियों को गणेश चतुर्थी (Chaturthi Tithi) की बधाई दी है।

सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand Artist Sudarshan Patnaik) ने ओडिशा में स्थित पुरी समुद्र तट पर रेत से भगवान गणेश (Lord Ganesha) की प्रतिमा बनाई है। उन्होंने इस प्रतिमा को बनाने के लिए रेत के बने 3,425 लड्डू और कुछ फूलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने भगवान गणेश (Lord Ganesha) की मूर्ति हरे रंग की बनाई है जिसमें एक खास संदेश छिपा हुआ है।

Happy #GaneshChaturthi .My SandArt of Lord Ganesh by using 3,425 sand ladoos and Some Flowers at Puri beach in Odisha . pic.twitter.com/BGIuuMqESF

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) August 31, 2022