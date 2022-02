Gangubai Kathiawadi रिलीज होते ही बोले केआरके, बिना पेन किलर खाए नहीं देख सकते फिल्म

नई दिल्ली: आज आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) रिलीज़ हो गई है। आलिया लंबे वक्त से अपने बड़े प्रोजेक्ट ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) पर काम कर रही थीं। कोरोना केस कम होने और पाबंदियों में छूट मिलने की वजह से 25 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो गई।

आपको बता दें, आलिया के फैन्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदे हैं। वहीं खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) ने भी इस फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

केआरके (KRK) ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे कुछ दोस्तों ने ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) फिल्म देखी है और अगर मैं इसे देखने जा रहा हूं, तो वे मुझसे पेन किलर लेने के लिए कह रहे हैं। अब मैं इसे देखने जा रहा हूं और मैंने पहले ही अपनी जेब में 2 टैबलेट रख लिए हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया कि मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) फिल्म देखी है और ये एक खराब फिल्म है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरा समीक्षा वीडियो देखें।

My review of first half of #GangubaiKathiawadi. pic.twitter.com/h97d3jk48f

— KRK (@kamaalrkhan) February 24, 2022