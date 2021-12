Germany New Chancellor : पीएम मोदी ने Germany के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज को दी बधाई

Germany new chancello : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी का चांसलर निर्वाचित होने पर बृहस्पतिवार को ओलाफ शोल्ज को बधाई दी। और कहा कि वह दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।

My heartiest congratulations to @OlafScholz on being elected as the Federal Chancellor of Germany. I look forward to working closely to further strengthen the Strategic Partnership between India and Germany.

