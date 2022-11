बालों के झड़ने से तुरंत पाएं निजात, देखें प्रोसेस

How To Make Hair Spa Cream At Home: सर्दियों के दिनो में बाल झड़ना एक आम बात है। इस समस्या के कारण आज कल सभी लोग परेशान हैं। आज हम आप को बताएंगे इस समस्या से निजात पाने के तरीके के बारे में। लेकिन हर वक्त ये ट्रीटमेंट ले पाना महिलाओं के लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये महंगे तो होते ही हैं साथ ही बार-बार हेयर स्पा लेने से आपके बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए दही हेयर स्पा क्रीम बनाने की विधि लेकर आए हैं।

दही हेयर स्पा क्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री-

दही 1 कप

गाय का दूध 1/2 कप

शहद 2 चम्मच

अंडा 1

जैतून का तेल 1 चम्मच

दही हेयर स्पा क्रीम कैसे बनाएं? (How To Make Hair Spa Cream At Home)

सबसे पहले एक बाउल में दही डालें। फिर आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें दूध, शहद और अंडा डालें। फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें।

दही हेयर स्पा क्रीम कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Hair Spa Cream At Home)

इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इस तैयार क्रीम को एक ब्रश की मदद से अपने बालों पर अच्छी तरह से लगा लें। इसके बाद आप इसको कम से कम 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। फिर आप अपने बालों को साधारण पानी की मदद से धोकर साफ कर लें।