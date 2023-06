Ghadar 2: KRK ने गदर 2 को लेकर की भविष्यवाणी, कहा- फ्लॉप होगी सनी देओल की फिल्म

Ghadar 2: बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों की सूची में एक नाम सनी देओल (Sunny Deol) की गदर 2 (Gadar 2) का भी है। अगस्त में गदर 2 रिलीज होगी तथा फैंस फिल्म की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

फिल्म में एक बार फिर सनी देओल, तारा सिंह बनकर पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करते दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले ही केआरके (KRK) ने इसे ‘ब्लॉकडस्टर’ कह दिया है तथा इसके कारण उन्होंने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो को बताया है।

अपने पहले ट्वीट में KRK ने लिखा, ‘आज गदर 2 की टीम कपिल शर्मा शो के लिए शूट करेगी। गई भैंस पानी में…, अब इस फिल्म को ब्लॉकडस्टर होने से कोई नहीं बचा सकता है।’

Today Team #Gadar2 is shooting for Kapil Sharma show! Gayee Bhains Paani Main. Now nobody can save this film from becoming a BlockDuster.

