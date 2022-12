Ghazipur News : गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार, सजा का एलान थोड़ी देर में

यूपी (UP) के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Baahubali Mukhtar Ansari) और भीम सिंह (Bhim Singh) गैंगस्टर मामले में दोषी करार (Convicted in Gangster act) दिए गए है। गाजीपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट (MP, MLA Court of Ghazipur) ने पिछली सुनवाई में बहस पूरी कर ली थी। जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी सिद्ध कर दिया है। कोर्ट किसी भी वक्त सजा का एलान कर सकता है।