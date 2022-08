Ghulam Nabi Azad 42 साल तक बिना पद के नहीं रहे, उनके शब्द और वक्तव्य को पढ़कर मुझे अफ़सोस हुआ : अशोक गहलोत

Ghulam Nabi Azad 42 साल तक बिना पद के नहीं रहे, उनके शब्द और वक्तव्य को पढ़कर मुझे अफ़सोस हुआ : अशोक गहलोत

Ghulam Nabi Azad did not remain without office for 42 years, I am sorry to read his words and statements: कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) के शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Rajasthan) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ग़ुलाम नबी आज़ाद के फ़ैसले और वक्तव्य को पढ़कर मुझे अफ़सोस हुआ है।