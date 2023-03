लड़की ने ट्विटर पर गर्लफ्रेंड पटाने की कोचिंग का ऑफर, तो लग गई लड़कों की लाइन

Dating App Advice Service: विदेशों में तो डेटिंग ऐप का चलन था ही, अब ये भारत में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले लोगों के लिए पार्टनर आमतौर पर लोग अपने आसपास या दोस्तों की मदद से ही ढूंढ लेते थे लेकिन डेटिंग ऐप्स का ऑप्शन आने के बाद उनके पास विकल्प बढ़े हैं। ऐसे में कनफ्यूज़न भी बढ़ा और इस आपदा में अवसर लेने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे में एक लड़की ने इस समस्या का हल देने के लिए अपनी एक सर्विस शुरू की है, जिसका विज्ञापन उसे ट्विटर पर डाला है। लड़की का कहना है कि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लड़कों को लड़कियां पटाना सिखाएगी।

लड़की बोली- ‘मैं सिखाऊंगी लड़कियां पटाना’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @VandanaJain_ नाम की आईडी ने लड़की ने अपनी अनोखी सर्विस का प्रचार किया है। उसने लिखा कि ‘मैं लड़कों को बताऊंगी कि वे डेटिंग ऐप पर क्या करें और क्या नहीं? कैसी फोटो डालें और कैसे बात शुरू करें वगैरह। मैंने ये चीज़ें अपनी सहेलियों से डिस्कस की हैं और मैं आपको मदद दे सकती हूं। अगर आप पर्सनल पेड सेशन चाहते हैं तो कमेंट या DM करके बताएं।’ लड़की के इस ट्वीट के बाद तो कमेंट्स की बहार आ गई।

I will be mentoring guys on what to do and not do on dating apps. Like what kind of pictures to put, how to start conversation etc.

I have discussed this in detail with my female friends and I can help you all with this.

Please DM/comment here if you want one-on-one paid session

— Poan Sapdi (@VandanaJain_) March 10, 2023