GMC Election Results 2022 : BJP गठबंधन 58 वार्डों में ऐतिहासिक जीत व कांग्रेस साफ,पीएम मोदी बोले- Thank you Guwahati!

GMC Election Results 2022 : गुवाहाटी नगर निगम चुनाव (Guwahati Municipal Corporation polls) में पार्टी की रविवार को ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा (BJP) कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन (Kamrup (Metro) District administration) ने कहा कि भाजपा (BJP) ने 52 वार्ड जीते जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अगप ने 6 वार्ड जीते। बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) और एजेपी ने 1-1 वार्ड जीता है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कड़ी मेहनत के लिए हर भाजपा कार्यकर्ता को मेरा आभार। बीजेपी ने 57 में से 52 वार्ड जीते जबकि उसकी सहयोगी अगप ने 6 वार्ड जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। धन्यवाद गुवाहाटी! इस प्यारे शहर की जनता ने बीजेपी असम के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार जनादेश दिया है। उन्होंने सीएम हिमंता विस्वा शर्मा सरकार की मेहनत को भी आशीर्वाद दिया है।

Thank you Guwahati! The people of this lovely city have given a resounding mandate to @BJP4Assam to build on the agenda of development. They have also blessed the hardwork of the state government under CM @himantabiswa . My gratitude to every BJP Karyakarta for the hardwork.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के गुवाहाटी नगर निगम (GMC) में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मैं गुवाहाटी के लोगों और बीजेपी असम के सहयोगियों को अपना सिर झुकाता हूं। जेपी नड्डा ने कहा कि इस विशाल जनादेश के साथ, लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी विकास यात्रा पर अपने विश्वास की पुष्टि की है।

My gratitude to the people of Guwahati for the immense faith in our party's vision. This win is another testament to the undying faith of the people in the able leadership of PM @narendramodi ji. Many congratulations to CM @himantabiswa and to every karyakarta of @bjp4assam.

