Goa Bar Row : स्मृति ईरानी के बचाव में आईं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, बोलीं- ‘बच्ची को न करें बदनाम’

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने के आरोप लगा है। इसके बाद शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सामने आई हैं। उन्होंने स्मृति की बेटी जोइश ईरानी का बचाव करते हुए कहा कि 18 वर्षीय छात्रा को खलनायिका की तरह नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि 18 साल के बच्चों को तो यह भी नहीं पता होता कि भारत में एक रेस्तरां चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? इसमें किस तरह की सजा हो सकती है?

Why just for my sake? I hope every 18 year old understands how difficult pursuing their dreams in India has become. From either side of the spectrum. https://t.co/7S3uQrIUHw

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक युवा लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा किया हो। हो सकता है कि उससे कुछ गलती हो गई हो, लेकिन 18 साल की लड़की को तरह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक 19 साल के बच्चे की मां के रूप में यह सब बात कर रही हूं। मैं अपनी राजनीति को इससे अलग रखती हूं।

18 year olds may not know the process is the punishment in acquiring licenses for running a restaurant in India, a young girl attempted something audacious in pursuit of her dreams,maybe erred, do not demonise.

PS: I speak as a mother of a 19 year old& keeping my politics aside.

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) July 23, 2022