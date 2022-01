Goa Election 2022 : फड़नवीस, बोले-गोवा में अस्थिरता की राजनीति खत्म कर और विकास पथ पर ले आई बीजेपी

Goa Election 2022 : भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में गोवा के प्रभारी देवेंद्र फड़नवीस ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पहले पार्टी के उपलब्धियों को गिनाया। देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि मनोहर पर्रिकर से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री गोवा में भाजपा ने अभी तक दिए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से गोवा में भाजपा की सरकार ने स्थिरता और विकास के मूलमंत्र को यथार्थ में उतारा है। गोवा की राजनीति में जो अस्थिरता थी, उसे भाजपा ने समाप्त किया और गोवा को विकास के एक नए पथ पर भाजपा लेकर गई। एक तरफ जहां भाजपा गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं अन्य दल केवल भाजपा के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

BJP press briefing at party headquarters in New Delhi. https://t.co/f9WtJoIdqD

— BJP (@BJP4India) January 20, 2022