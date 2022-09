Goa News : कांग्रेस के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष समेत आठ विधायक भाजपा में होंगे शामिल

Goa News : गोवा (Goa) में कांग्रेस पार्टी (Congress Party) को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Goa Chief Minister) दिगंबर कामत (Digambar Kamat) और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो (Leader of the Opposition Michael Lobo) समेत कांग्रेस के आठ विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, विपक्ष के नेता माइकल लोबो (Leader of the Opposition Michael Lobo) ने कांग्रेस विधायक दल (Congress Legislature Party) की एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल (Congress Legislature Party) को भाजपा में विलय करने पर निर्णय लिया गया।

वहीं, गोवा भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तनावड़े (Goa BJP President Sadanand Shet Tanavade) की ओर से दावा किया गया है कि जल्द ही कांग्रेस के आठ विधायक भाजपा में शामिल होंगे। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं।