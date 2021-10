महात्मा गांधी की जयंती पर ट्रेंड हो रहा गोडसे, वरुण गांधी बोले-ऐसा करने वाले देश को कर रहे शर्मसार

Mahatma Gandhi birth anniversary: महात्मा गांधी की जयंती ( Mahatma Gandhi birth anniversary ) पर ट्वीटर पर ‘नाथूराम गोडसे जिंदाबाद’ (‘Nathuram Godse Zindabad’) ट्रेंड हो रहा है। इसको लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने गोडसे को ट्रेंड कराने वालों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि, गोडसे जिंदाबाद’ ट्वीट करने वाले देश को गैर-जिम्मेदाराना शर्मसार कर रहे हैं।

वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने ट्वीट कर कहा है कि, भारत हमेशा एक आध्यात्मिक महाशक्ति रहा है, लेकिन यह महात्मा हैं जिन्होंने हमारे देश के आध्यात्मिक आधार को अपने अस्तित्व के माध्यम से व्यक्त किया और हमें एक नैतिक अधिकार दिया जो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

India has always been a spiritual superpower,but it is the Mahatma who articulated our nation’s spiritual underpinnings through his being & gave us a moral authority that remains our greatest strength even today.Those tweeting ‘Godse zindabad’ are irresponsibly shaming the nation

