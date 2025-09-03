Gold-Silver Price : दिल्ली में सोना 1.07 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर, चांदी स्थिर

नई दिल्ली। फेड की ओर से ब्याज दरों में ढील दिये जाने की उम्मीद, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच दिल्ली में में बुधवार को सोने का भाव और 1,000 रुपये मजबूत होकर 1,07,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आखिल भारतीय सर्राफा संघ (All India Bullion Federation) ने इसकी पुष्टि की है। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार को 1,06,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

दिल्ली के बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने में लगातार आठवें कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और बुधवार को यह 1,000 रुपये बढ़कर 1,06,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले बाजार सत्र में यह 1,05,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमतें बुधवार को 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना हाजिर चढ़कर 3,547.09 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

अबांस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ चिंतन मेहता ने कहा कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में ढील दिए जाने की उम्मीद, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत रहने से सोने की कीमतों में तेजी जारी है।

मेहता ने कहा कि इस सप्ताह के अंत में ओपेक+ की बैठक होगी, जबकि रूस की आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन के हमले से रूसी तेल प्रसंस्करण क्षमता का 17 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिसके कारण तेल की कीमतें हाल के निचले स्तर से वापस उछल गई हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “इससे मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं, डॉलर कमजोर हो सकता है और सोने को समर्थन मिल सकता है।

वेंचुरा के कमोडिटी व सीआरएम प्रमुख एन.एस. रामास्वामी (N.S. Ramaswamy, Commodity & CRM Head, Ventura) ने कहा कि कीमती धातु की तेजी केवल मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिकी फेड मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ब्याज दरों में कटौती करने की तैयारी में है।”

रामास्वामी ने कहा कि इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीतियों पर अनिश्चितता बनी रहने से पीली धातु को समर्थन मिल रहा है। हालांकि, न्यूयॉर्क में चांदी हाजिर 0.11 प्रतिशत गिरकर 40.84 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

रामास्वामी ने कहा कि बाजार का ध्यान इस हफ्ते जारी होने वाले अमेरिकी बेरोजगारी और गैर-कृषि रोजगार के आंकड़ों पर केंद्रित हो गया है, जो शुक्रवार को जारी होने वाले हैं। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के साथ, सोने को समर्थन मिलने की संभावना है। सोने की इस तेज तेजी में, मुनाफावसूली जल्दी नहीं होगी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, कि अमेरिका ने टैरिफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करने मंशा जाहिर की है। पिछले सप्ताह एक अमेरिकी अपील अदालत ने टैरिफ को अवैध करार दिया था। बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और संभावित व्यापारिक तनाव ने सुरक्षित निवेश के लिए धातु की मांग को बढ़ावा दिया है।