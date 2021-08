Golden Boy Neeraj Chopra को OYO ने दिया बेहतरीन तोहफा, रितेश अग्रवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भाला फेंक (javelin throw) गोल्ड मेडिलिस्ट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (Golden Boy Neeraj Chopra) आज भारत का आईना बन गए हैं। भारत का हर शख्स नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) की जीत की खुशी को अपनी खुसी समझ रहें हैं।

नेता अभिनेता ने सभी ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (Golden Boy Neeraj Chopra) को बधाई दी जहां प्रेम चोपड़ा ने चोपड़ा नाम कह कर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को बधाई दी वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 103 करोड़ की छाती चौड़ी करने की बात कह कर नीरज को जीत की शुभकामनायें दी।

वहीं दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में बड़ी जीत के बाद राज्य सरकारों और व्यापारिक घरानों से उपहार मिल रहे हैं। वही उनको ओयो ने एक बड़ा उपहार दिया है। दरअसल, उन्हे एक ट्वीट में, ओयो रूम्स (Oyo Rooms) के सीईओ (CEO) और एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी (hospitality company) के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने कहा: “A masterclass in focus- @Neeraj_chopra1, आप हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं!

A masterclass in focus- @Neeraj_chopra1, you do our nation proud! 🇮🇳

Now that you’ve won the game of “throwns”, you deserve relaxation fit for a king. From our beautiful villas in Europe to our scenic Indian locales- our doors in any OYO around the world are open to you-on us! https://t.co/YXIfKe72jl

— Ritesh Agarwal (@riteshagar) August 7, 2021