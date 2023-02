Good News : भारत में Lithium के बाद अब ओडिशा के इन तीन जिलों में मिला सोने का भंडार, क्या देश को बना देगा मालामाल?

अभी हाल में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में लिथियम (Lithium) का खजाना मिला है। इसके बाद अब भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है। ओडिशा (Odisha) के 3 जिलों में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) और ओडिशा (Odisha) के भूविज्ञान निदेशालय के सर्वे (Survey of Directorate of Geology) में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडार होने के संकेत सामने आए हैं।