Tokyo Olympic: भारत की इस महिला खिलाड़ी से कि जा रही पदक की उम्मीद,पहले मैच जीत दर्ज कर भरोसे को और बढ़ाया

नई दिल्ली। आज यानी 25 जुलाई को भारत के लिए टोक्यो से एक और खुशखबरी(Good news)आई है। पिछली बार सिल्वर मेडल से संतुष्ट( satisfied with the silver medal) हो कर के रियो ओलंपिक से लौट आने वाली भारत की बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु(badminton player PV Sindhu) इस बार बिना गोल्ड लिए आना नहीं चाहेंगी। इस सफर की शुरुआत भी उन्होंने जोरदार तरीके से कर दी है। आपको बता दें कि टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक में पीवी ने अपने पहले मुकाबले में ही अपने सामने वाले खिलाड़ी को मात्र आधे घंटे में हरा कर के मारक शुरुआत (starting the attack) की है।

सिंधु ने इजराइल की सोनिया पोलिकरपोवा (Sonia Polikarpova) को 27—7,21—10 से हराकर के मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। जे ग्रुप के इस पहले मुकाबले में सिंधु ने थोड़ी ढ़ीली शुरुआत करते हुए शुरु में ही दो पवाइंट्स गवां दिये लेकिन जल्द ही उन्होंने जो पलटवार किया की सब हैरान हो गये। गेम के दौरान ऐसा समय भी आया जब नंबर छ: पोजिशन(player of six positions) की खिलाड़ी ने लगातार 13 प्वाइंटस जीते(won points) और मुकाबले में बड़ी बढ़त हासिल कर ली। जब प्वाइंट 19—5 हुआ तो सिंधु ने दो प्वाइंट्स और गवाए।

लेकिन जल्द ही वापसी करते हुए पहले राउंड को मात्र 13 मिनट में ही समाप्त कर दिया। दूसरे गेम में सिंधु शुरु से ही सामने वाली खिलाड़ी पर हावी नजर आईं। पलक झपकते ही वो मैच को 11—4 से लीड करने लगी। इस सेट को पीवी ने मात्र 15 मिनट में खत्म कर मैच को आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त कर दिया। सिंधु ने अपने देशवासियों (countrymen)की उम्मीद को और पंख लगा दिये हैं। अगले मुकाबले में सिंधु होंग कॉग की चेंन नैन यी का(Chen Nan Yi of Hong Kong) किला भेदेंगी।