Good Presentation Skills: कैसे करें प्रेजेंटेशन कि लोग आपको और आपकी बातों को हमेशा रखें याद ? फॉलों करें ये आसान टिप्स

Good Presentation Skills: प्रेजेंटेशन ऑफिस के काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अच्छा प्रेजेंटेशन आपकी शख्सियत, मौजूदगी पर असर डालता है। कामयाबी में प्रेजेंटेशन अहम रोल निभाता है क्यूंकी जब तक अपनी बात समझा नहीं पाएंगें तब तक आपके विचारों कोई समझ नहीं पाएगा।

ऐसे में आपके ऑफिस में आपकी कोई पहचान बन पाना मुश्किल है। अपने विचारों को अच्छी, साफ तरीके से रख पाएँ ताकि व्यवसाये डील आपके हाथ में हो इसलिए अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स (Presentation Skills) होना जरूरी है।

लोगों के सामने या कोई व्यवसाय से जुड़े लोगों के बीच आपको किसी उद्देश्य से कुछ कहने के तरीके को प्रेजेंटेशन स्किल्स (Presentation Skills) कहते हैं। ऑफिस में कोई क्लाइंट, कस्टमर, किसी कार्यक्रम में एंकरिंग करनी हो वहां प्रेजेंटेशन स्किल्स काम आती है। चलिए आपको बताते हैं की अच्छी ऑफिस प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ टिप्स कौन से हैं जो लोगों पर छाप छोर देंगें –

1. स्पष्ट बातें

साफ और स्पष्ट तरीके से कही गई बातें लोगों को हमेशा याद रहती हैं | घर से तैयारी करके जाएँ और टॉपिक के बारे में जरूरी जानकारी समझ लें ताकि आपके दिमाग में बातें स्पष्ट हो | ऐसे करने से स्पष्ट बातें में मीटिंग में कहना आसान हो जाता है |

2. कम वाक्यों और ज्यादा फोटो का इस्तेमाल करें

लंबे और बड़े पैराग्राफ स्लाईड में न लिखें ऐसे प्रेज़न्टैशन बोरिंग हो जाती है | छोटे वाक्यों और समझाने के लिए फ़ोटोज़ का इस्तमाल करें ताकि दिमाग में इमेज बन जाए | ऐसा करने से प्रेज़न्टैशन कहानी की तरह समझ में जाती है | 77 रूल का इस्तमाल करें | एक लाइन में 7 से ज्यादा शब्द न हो और एक स्लाईड में 7 से ज्यादा बुलेट पॉइंट न हों |

3. छोटा और साधारण प्रेजेंटेशन

“Keep it short and simple” रूल का इस्तमाल करें। “To the Point” बातें कहें | ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन बोरिंग हो जाता है। साथ में ज्यादा देर तक प्रेजेंट करने से आप और भी नर्वस हो जाते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन को कम से कम समय खत्म करें इसके लिए आपको टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए और साधारण तरीके से समझिए।

एक अच्छा प्रेजेंटेशन छाप छोर जाता है। आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। टॉपिक की समझ होने से आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगें। पहले से अभ्यास करके जाएं जैसे शीशे में बोलें या फिर किसी दोस्त को प्रेजेंट कर दें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेजेंटेशन के दौरान और उसके पहले सकारात्मक सोच रखें। जिससे आप डरने से बचेंगे और प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा।