गूगल ने कहा- जीमेल यूजर्स को नहीं भेजी गई कोई ‘आपातकालीन चेतावनी’, बताया अफवाह

नई दिल्ली। दुनियाभर में यह चर्चा थी कि गूगल (Google) ने 2.5 अरब जीमेल (Gmail) यूजर्स को सुरक्षा खतरे के चलते “आपातकालीन चेतावनी” भेजी है, लेकिन कंपनी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ब्लॉग में इन सभी दावों को गलत बताया है।

गूगल (Google) ने कहा कि हम अपने यूजर्स को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जीमेल की सुरक्षा मजबूत और प्रभावी है। हाल ही में कई झूठे दावे किए गए कि हमने सभी जीमेल यूजर्स (Gmail Users) को बड़ी सुरक्षा समस्या को लेकर चेतावनी भेजी, यह पूरी तरह गलत है।”

सुरक्षा पर गूगल का भरोसा

कंपनी ने बताया कि उसका सुरक्षा सिस्टम लगातार काम कर रहा है और 99.9% से ज्यादा फिशिंग और मैलवेयर प्रयासों को रोकता है। यानी यूजर्स को ऐसे झूठे दावों से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

सेल्सफोर्स डेटा लीक से जुड़ा भ्रम

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हालिया Salesforce डेटा ब्रीच के बाद गूगल ने सभी यूजर्स को चेतावनी जारी की है। दरअसल, गूगल (Google) ने जून में फिशिंग अटैक की जानकारी दी थी और 8 अगस्त को अपडेट करके बताया था कि प्रभावित यूजर्स को सूचित कर दिया गया है। इसे गलत तरीके से सभी यूजर्स को चेतावनी भेजने की खबर बना दिया गया।

यूजर्स को गूगल की सलाह

गूगल (Google) ने ब्लॉग पोस्ट में यह भी कहा कि उसकी टीमें सुरक्षा पर लगातार निवेश और इनोवेशन करती हैं। साथ ही, कंपनी ने यूजर्स को पासवर्ड से आगे बढ़कर Passkeys जैसे सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह दी।