  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. गूगल ने कहा- जीमेल यूजर्स को नहीं भेजी गई कोई ‘आपातकालीन चेतावनी’, बताया अफवाह

गूगल ने कहा- जीमेल यूजर्स को नहीं भेजी गई कोई ‘आपातकालीन चेतावनी’, बताया अफवाह

दुनियाभर में यह चर्चा थी कि गूगल (Google) ने 2.5 अरब जीमेल (Gmail) यूजर्स को सुरक्षा खतरे के चलते "आपातकालीन चेतावनी" भेजी है, लेकिन कंपनी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ब्लॉग में इन सभी दावों को गलत बताया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दुनियाभर में यह चर्चा थी कि गूगल (Google) ने 2.5 अरब जीमेल (Gmail) यूजर्स को सुरक्षा खतरे के चलते “आपातकालीन चेतावनी” भेजी है, लेकिन कंपनी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ब्लॉग में इन सभी दावों को गलत बताया है।

पढ़ें :- Google Pixel 10 सीरीज़ का लैंडिंग पेज Flipkart पर लाइव, भारतीय बाजार में जल्द होगा लॉन्च

गूगल (Google)  ने कहा कि हम अपने यूजर्स को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जीमेल की सुरक्षा मजबूत और प्रभावी है। हाल ही में कई झूठे दावे किए गए कि हमने सभी जीमेल यूजर्स (Gmail Users) को बड़ी सुरक्षा समस्या को लेकर चेतावनी भेजी, यह पूरी तरह गलत है।”

सुरक्षा पर गूगल का भरोसा

कंपनी ने बताया कि उसका सुरक्षा सिस्टम लगातार काम कर रहा है और 99.9% से ज्यादा फिशिंग और मैलवेयर प्रयासों को रोकता है। यानी यूजर्स को ऐसे झूठे दावों से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

सेल्सफोर्स डेटा लीक से जुड़ा भ्रम

पढ़ें :- Google ने iPhone यूजर्स को तुरंत YouTube डिलीट करने को को कहा! जानिए क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हालिया Salesforce डेटा ब्रीच के बाद गूगल ने सभी यूजर्स को चेतावनी जारी की है। दरअसल, गूगल (Google)   ने जून में फिशिंग अटैक की जानकारी दी थी और 8 अगस्त को अपडेट करके बताया था कि प्रभावित यूजर्स को सूचित कर दिया गया है। इसे गलत तरीके से सभी यूजर्स को चेतावनी भेजने की खबर बना दिया गया।

यूजर्स को गूगल की सलाह

गूगल (Google)  ने ब्लॉग पोस्ट में यह भी कहा कि उसकी टीमें सुरक्षा पर लगातार निवेश और इनोवेशन करती हैं। साथ ही, कंपनी ने यूजर्स को पासवर्ड से आगे बढ़कर Passkeys जैसे सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह दी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गूगल ने कहा- जीमेल यूजर्स को नहीं भेजी गई कोई ‘आपातकालीन चेतावनी’, बताया अफवाह

गूगल ने कहा- जीमेल यूजर्स को नहीं भेजी गई कोई ‘आपातकालीन चेतावनी’,...

SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया चिप भेंट की, बोले- भारत की स्थिरता का है प्रकाश स्तंभ

SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया...

Realme 15T Launched: भारत में रियलमी ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन; चेक करें स्पेक्स, प्राइस और ऑफर डिटेल्स

Realme 15T Launched: भारत में रियलमी ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन; चेक...

चीन में दुनिया का पहला 6G चिप तैयार, अब 1 सेकंड में डाउनलोड होगी 50GB की मूवी

चीन में दुनिया का पहला 6G चिप तैयार, अब 1 सेकंड में...

OpenAI makes big investment in India : OpenAI बनाएगा 1 Gigawatt क्षमता वाला डेटा सेंटर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

OpenAI makes big investment in India : OpenAI बनाएगा 1 Gigawatt क्षमता...

Samsung Galaxy Book 5: सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी बुक 5 किया लॉन्च; 15.6 इंच डिस्प्ले, 32GB RAM और 1TB SSD जैसे फीचर्स मौजूद

Samsung Galaxy Book 5: सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी बुक 5 किया...