भारत में अगले महीने लॉन्च होगी Google Pixel Watch 2, नोट कर लें लॉन्चिंग डेट

Google Pixel Watch 2: गूगल की नई स्मार्टवॉच पिक्सेल वॉच 2 (Google Pixel Watch 2) अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस ऐलान किया है। जिसके मुताबिक, 4 अक्टूबर को अमेरिका में गूगल अपने स्मार्टफोन पिक्सेल 8 प्रो और पिक्सेल 8 (Pixel 8 Pro and Pixel 8 smartphones) को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट होस्ट कर रहा है। इसी के साथ भारत में भी दोनों फोन और के नई वॉच के भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

पिछले साल लॉन्च हुई पिक्सेल वॉच (Google Pixel Watch) के सक्सेसर के रूप में पिक्सेल वॉच 2 को देखा जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने भारत में ओरिजनल पिक्सेल वॉच को नहीं किया था। वहीं, अब कंपनी ने पिक्सेल वॉच 2 की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गूगल इंडिया (Google India) ने पिक्सेल वॉच 2 के भारत में 5 अक्टूबर से उपलब्ध होने की पुष्टि की है। हालांकि कंपनी ने सटीक समय और ऑफर की डिटेल अभी तक नहीं बताई है।

Worth every minute of the wait 🤍

Meet the all-new #PixelWatch 2 on 5th October

.

Available exclusively on @Flipkart pic.twitter.com/PB5rUXi0WY

— Google India (@GoogleIndia) September 8, 2023