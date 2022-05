Google Translate ने भाषाओं को बनाया आसान, संस्कृत और भोजपुरी समेत 8 भाषाओं को अनुवाद से जोड़ा

Google news: गूगल ट्रांसलेट (Google Translate) पर अब 8 और भारतीय भाषाओं को अनुवाद के लिए जोड़ा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सर्च इंजन Google ने संस्कृत सहित आठ भारतीय भाषाओं (eight Indian languages) को गूगल ट्रांसलेट (Google Translate) में शामिल किया है। आप सभी को बता दें कि इंटरनेट फर्म लगातार अपने ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म पर कई क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ रही है।

ऐसे में गूगल रिसर्च के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आइजैक कैसवेल ने एक इंटरव्यू में बताया, ‘संस्कृत गूगल ट्रांसलेट में नंबर वन और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की जाने वाली भाषा है और अब हम इसे आखिरकार जोड़ रहे हैं। हम पूर्वोत्तर भारत से पहली बार भाषाओं को जोड़ रहे हैं।’

आपको बता दें कि इस लिस्ट में संस्कृत के अलावा, गूगल ट्रांसलेट के लेटेस्ट प्रोग्राम में अन्य भारतीय भाषाएं असमिया, भोजपुरी, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मिजो और मेइतिलोन (मणिपुरी) शामिल है। इसी के साथ अब गूगल ट्रांसलेट पर उपलब्ध भारतीय भाषाओं की कुल संख्या को 19 हो गई है। जी दरअसल यह घोषणा बीते बुधवार की देर रात शुरू हुए वार्षिक Google सम्मेलन I/O में की गई।

1/ At #GoogleIO today we shared how we're advancing two core parts of our mission — knowledge and computing — to deliver products that are built to help. Here are a few things we announced: https://t.co/RMEe0Nn9n1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 12, 2022