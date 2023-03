Gorakhpur News : सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त आदेश, कहा- दबंग, माफिया, अपराधी ‘बख्शे न जाएं…’

CM Yogi Adityanath gave strict orders to the officials, said- Dominant, mafia, criminals 'do not be spared...'