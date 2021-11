यह साल का वह समय है जब वातावरण में खुशियाँ भर जाती हैं और घरों को दीया और तेज रोशनी से सजाया जाता है। दिवाली पांच दिनों तक चलने वाला त्योहार है और हर दिन का अपना महत्व होता है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा के रूप में भी जाना जाता है, चौथे दिन यानी दिवाली के एक दिन बाद आती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के क्रोध से वृंदावन के ग्रामीणों को आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया था।

गोवर्धन पूजा 2021: जानिए अन्नकूट पूजा की तिथि, समय, महत्व और पूजा विधि

गोवर्धन पूजा 2021: भागवत पुराण के अनुसार, भगवान कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया था।

वैष्णवों के लिए, विशेष रूप से वल्लभ के पुष्टिमार्ग, चैतन्य के गौड़ीय संप्रदाय और स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए, यह महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शुभ दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि के पहले चंद्र दिवस पर पड़ता है, जो दिवाली के बाद का दिन होता है।

गोवर्धन पूजा 2021: तिथि & शुभ समय

दिनांक: 5 नवंबर, शुक्रवार

प्रतिपदा तिथि शुरू – 02:44 अपराह्न 05 नवंबर, 2021

प्रतिपदा तिथि समाप्त – 05 नवंबर, 2021 को रात 11:14 बजे

गोवर्धन पूजा प्रात:काल मुहूर्त – 06:36 AM to 08:47 AM

गोवर्धन पूजा सायंकला मुहूर्त – 03:22 अपराह्न से 05:33 अपराह्न

गोवर्धन पूजा 2021: महापुरूष

भागवत पुराण के अनुसार, भगवान कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया था। उसने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली से पहाड़ को उठा लिया। 7 से 8 दिनों के लगातार तूफानों के बाद, इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली और तूफानों को रोक दिया। वह पृथ्वी पर उतर आया और अपने कार्यों के लिए भगवान कृष्ण से माफी मांगी। तब से, इस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसने छप्पन (56) भोग तैयार करके गोवर्धन पर्वत का सम्मान किया।

गोवर्धन पूजा 2021: महत्व

यह हिंदुओं के लिए शुभ दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन, वे भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कई व्यंजन तैयार करते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा उनके परिवार की सुरक्षा और सुख के लिए की जाती है।

गोवर्धन पूजा 2021: पूजा विधि

– सुबह जल्दी उठकर नहा लें और साफ कपड़े पहनें.

– भगवान कृष्ण के लिए 56 व्यंजन पकाएं और खुले स्थान में गोबर की पहाड़ी बनाएं.

– इसे दीया, सख (झाड़ू की भूसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री), और मोमबत्तियों से सजाया गया।

– पूजा करें, कथा पढ़ें और गाय के गोबर की पहाड़ियों के आसपास ‘परिक्रमा’ करें।

– अब भगवान कृष्ण के पास जाएं और उन्हें छप्पन भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटें.