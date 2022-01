Grammy Awards 2022 Postponed: ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरे का शुरू हुआ असर, इस दिन लॉस एंजेलिस में होना था इवेंट

Bollywood news: कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variants) के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लॉस एंजेलिस (Los Angeles) में आयोजित होने वाले 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2022 (64th Grammy Awards 2022) के इवेंट को पोस्‍टपोन कर दिया गया है।

आपको बता दें, इस इवेंट का आयोजन 31 जनवरी को होना था। अब जल्द ही इवेंट की नई डेट का ऐलान किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ‘द रिकॉर्डिंग एकेडमी’ (Organizing Committee ‘The Recording Academy’) ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर स्‍थगित कर दिया है।

एकेडमी का कहना है कि इस इवेंट से ओमिक्रॉन (Omicron Variants) का खतरा बढ़ सकता है। कोविड-19 के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ भारत में अब 24 घंटे में 58 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं।

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022