Group Captain Varun Singh passes away: देवरिया के रहने वाले थे वरुण सिंह, पीएम मोदी ने जताया दुख

Group Captain Varun Singh passes away: तमिलनाडु के कुन्नर में हुए विमान दुर्घटना में घायल वरुण सिंह सात दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आज उनका बेंगलुरु के अस्पताल में निधन हो गया है। वरुण सिंह (Varun Singh) उत्तर प्रदेश के देवरिया के कन्हौली गांव के रहने वाले थे। उनके निधन के बाद देवरिया स्थित उनके गांव सहित पूरे देश में शोक की लहर है।

साल 2007 से 2009 तक उनकी गोरखपुर में पोस्टिंग रही। इसके बाद उनका ताबदला हैदराबाद कर दिया गया है। वह जगुआर फाइटर प्लेन उड़ाते रहे हैं। इन दिनों तमिलनाडु के वेलिंगटन में तैनाती है। वेलिंगटन स्थित डिफेंस एकेडमी के कार्यक्रम में सीडीएस रावत को हिस्सा लेना था, कैप्टन उनके साथ जा रहे थे, लेकिन पहले ही हादसा हो गया।

शौर्य चक्र से हुए थे सम्मानित

बता दें कि, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे। उन्हें यह सम्मान 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने एलसीए तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए मिला था।

Group Captain Varun Singh served the nation with pride, valour and utmost professionalism. I am extremely anguished by his passing away. His rich service to the nation will never be forgotten. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2021