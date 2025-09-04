  1. हिन्दी समाचार
GST 2.0 ये देश के लिए Support और Growth की Double Dose है, देश के हर परिवार को होगा बहुत बड़ा फायदा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैं देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। कल भारत सरकार ने राज्य के साथ मिलकर के बहुत बड़ा निर्णय किया है। अब GST और भी ज्यादा सरल हो गया है। GST के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं... 5% और 18%. 22 सितंबर... सोमवार यानि नवरात्र के पहले दिन से GST की नई दरें लागू हो जाएंगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में हुए सुधारों के फायदे गिनाए। इस पुरस्कार के लिए आपका चयन, आपका परिश्रम, आपकी निरंतर साधना का एक प्रकार से प्रमाण है, तभी ये सब संभव होता है। एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से, किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। हमारा देश हमेशा से गुरु-शिष्य परंपरा का उपासक रहा है। गुरु को जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। मां जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तब ये गुरु-शिष्य परंपरा भी हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं। शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं।

पढ़ें :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में कर रही प्रवेश: सीएम योगी

पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैं देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। कल भारत सरकार ने राज्य के साथ मिलकर के बहुत बड़ा निर्णय किया है। अब GST और भी ज्यादा सरल हो गया है। GST के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं… 5% और 18%. 22 सितंबर… सोमवार यानि नवरात्र के पहले दिन से GST की नई दरें लागू हो जाएंगी।

साथ ही कहा, इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी। क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधारों में से एक था। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में GST में भी next-generation reform किया गया है। GST 2.0 ये देश के लिए support और growth की double dose है। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, neo middle class, middle class महिलाएं, स्टूडेंट्स, किसान, नौजवान… सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबर्दस्त फायदा होगा।

GST में reforms से भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, tax system कहीं अधिक simple हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की quality of life और बढ़ेगी।तीसरा, consumption और growth दोनों को नया booster मिलेगा। चौथा, ease of doing business से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। पांचवां, विकसित भारत के लिए cooperative federalism और मजबूत होगी।

पीएम ने कहा, पहले की सरकारों में सामानों पर कितनी बड़ी मात्रा टैक्स लिया जाता था। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो, खेती किसानी से जुड़े सामान हो या फिर दवाइयां हो, यहां तक जीवन बीमा पर भी… ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता तो आज आपको 100 रुपए की कोई चीज खरीदते तो आपको 20-25 रुपए टैक्स देना होता। लेकिन हमारी सरकार का मकसद है कि आम लोगों के जीवन में बचत ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, लोगों का जीवन बेहतर बने। आज मैं देशवासियों से फिर कहूंगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता… ये कोई नारा नहीं है, इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं।

पढ़ें :- 'असली GST 2.0 का इंतज़ार अभी भी जारी, क्या इससे MSME पर बोझ कम होगा?' कांग्रेस ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर दी प्रतिक्रिया

 

