Gujarat Assembly Election : राहुल गांधी बोले- गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी तो बहाल करेंगे पुरानी पेंशन

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election) में यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती तो वहां पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा(Old Pension Will be Restored)।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल (Old Pension Restored) की है। अब यदि गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election) में उनको बहुमत मिलता है तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल (Old Pension Restored) की जाएगी।

श्री गांधी ने ट्वीट किया कि पुरानी पेंशन ख़त्म कर, भाजपा (BJP) ने बुज़ुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मज़बूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक़ है। पुरानी पेंशन (Old Pension ) हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल (Old Pension Restored) की। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी (Old Pension Restored) ।