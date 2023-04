Gujarat News : अरावली में एक पटाखा कंपनी में लगी आग, चार की मौत, बचाव अभियान जारी

अरावली। गुजरात (Gujarat) के अरावली (Aravalli) में एक पटाखा कंपनी में आग लग गई है। आग लगने से चार लोगों की मौत होने की खबर है। अरावली जिला SP संजय खरात (Aravali District SP Sanjay Kharat) ने बताया कि केवल चार लोग ही अंदर थे, फिर भी बचाव अभियान जारी है। फायर ऑफिसर दिग्विजय सिंह गढ़वी (Fire Officer Digvijay Singh Gadhvi) ने बताया कि भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही हमारी स्टाफ टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। आग बुझाने का काम जारी है।

A major fire broke out at a firecracker company in the Gujarat's Aravalli district, Officials said four people were killed in the incident, still rescue operation is underway pic.twitter.com/iVenNSrCZp

