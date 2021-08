PMGKAY : पीएम मोदी, बोले- दिवाली तक देश के गरीबों को दिया जाएगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली। देश के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुजरात (Gujarat) में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों से से बात करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही करीब-करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। देश में सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था, वह सीमित ही रहा। इसका एक बड़ा कारण था देश में प्रभावी डिलिवरी सिस्टम (Effective Delivery System) का न होना था।

यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Video Conferencing) के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) के लाभार्थियों से कही। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवाभाव के साथ ज़मीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन(Free Ration) वितरित किया जा रहा है।

Interacting with beneficiaries of PM-GKAY in Gujarat. Watch. #HarGharAnn https://t.co/EmS7elz5O6

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021