Gujarat : नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सूरत में लगे पोस्टर, पुलिस अलर्ट मोड पर आई

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब ताजा घटनाक्रम में गुजरात के सूरत शहर के एक ब्रिज पर नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टर तक चस्पा कर दिए गए है।

इस बारे में सूरत पुलिस (Surat Police) का कहना है कि जिलानी ब्रिज पर ये पोस्ट लगाए गए हैं। अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि इनके पीछे कौन है? सूरत पुलिस (Surat Police) ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ब्रिज के पास कौन कौन से लोग कुछ सामान लेकर गए। फिलहाल सूरत पुलिस (Surat Police) अलर्ट मोड पर आ गई है।

नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान पर कई अरब देश इस मसले पर भारत से आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। यही नहीं इसके बीच आतंकी संगठन अलकायदा (Terrorist Organization Al-Qaeda) ने भारत (India) में आतंकवादी हमले करने की धमकी दी है। इसके बीच भारत (India) को नीदरलैंड (Netherlands) के सांसद गीर्ट विल्डर्स (MP Geert Wilders) का समर्थन मिला है। उन्होंने अलकायदा (Al-Qaeda)की धमकी के बाद एक बार फिर से ट्वीट कर भारत (India) से कहा कि उसे आतंकवादियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। सांसद गीर्ट विल्डर्स (MP Geert Wilders) ने ट्वीट किया कि अलकायदा (Al-Qaeda) जैसे इस्लामिक आतंकवादियों के आगे मत झुको। वे बर्बरता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने लिखा कि ‘पूरे भारत को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के साथ होना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। बता दें कि साल पहले अलकायदा (Al-Qaeda) और तालिबान (Taliban) ने मुझे अपनी हिट लिस्ट में रखा था। एक ही सीख है- आतंकवादियों के आगे कभी मत झुको। कभी नहीं!’ उन्होंने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने सही बात कही थी और उनके बयान पर इस्लामिक देशों का गुस्सा जायज नहीं है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता है। इससे सिर्फ चीजें और भी खराब हो जाएंगी। आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का साथ दें।

Never give in to Islamic terrorists like Al-Qaida, they represent barbarism. The whole Indian nation should rally around #napursharma now and support her. Al Qaida and the Taliban put me on the their hitlist years ago. One lesson: never bow for terrorists. Never! https://t.co/4re4y0Wm2k

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 8, 2022