Gyanvapi Case Verdict : आग बबूला महबूबा मुफ्ती बोलीं – मस्जिदें गिराने में विश्व गुरू बन सकता है भारत

Gyanvapi Case Verdict : ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister of Jammu and Kashmir) और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती (PDP leader Mehbooba Mufti) ने भी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि अदालतें खुद अपने फैसले का सम्मान नहीं कर रही हैं। मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के राज में देश मस्जिदें गिराने (Demolishing Mosques) में विश्व गुरू (World Guru) बन सकता है।

महबूबा मुफ्ती ने कहा, मेरे विचार में कोर्ट खुद अपने ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कानून में कहा गया है कि 1947 से पहले के सभी पूजा स्थल यथास्थिति में ही रहेंगे। चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी और धर्म का पूजा स्थल हो। संसद में इससे संबंधित कानून बनाया, लेकिन अब अदालत ही इसका पालन नहीं कर रही है।

Court ruling on Gyanvapi despite Places of Worship Act will lead to rabble rousing & create a communal atmosphere which ironically plays into BJP’s agenda.Its a sorry state of affairs that Courts don’t follow their own rulings.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 13, 2022