राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ सकते हैं ओले, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Weather Update: अप्रैल के महीने का आज दूसरा दिन है। लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में बैमौसम बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सो में भारी बारिश देखने को मिल रहा है। इसी बीच इन दिनों वायरल जमकर फैल रहा है। देश के कई इलाकों में आज तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का भी पूर्वानुमान है।

बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हिमालयी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है, जिसके कारण मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात हुई। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है।

Hail storm/Precipitation is likely to occur over and adjoining areas of isolated places of West Delhi, South-West Delhi ( Mundaka, Jafarpur, Nazafgarh), during next 1 hour.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 1, 2023