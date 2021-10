Aryan Khan Drugs Case में Hansal Mehta ने किया आर्यन का सपोर्ट, कहा- विदेशों में लीगल है Marijuana

Aryan Khan Drugs Case: मुंबई क्रूज ड्रग (mumbai cruise drug) मामले में फंसे आर्यन खान (Aryan Khan) का सपोर्ट करते हुए फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भारत में मारिजुआना को वैध करने की बात कही है। हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने ट्वीट कर बताया, मारिजुआना का सेवन कई देशों में लीगल है तथा कई देशों में इसका सेवन गैर अपराध की श्रेणी में आता है।

हमारे देश में नशीले पदार्थों (drugs) पर कण्ट्रोल से अधिक मारिजुआना (Marijuana) का उपयोग इसके सेवन करने वालों के उत्पीड़न के लिए किया जाता है। वही इसके साथ-साथ हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने सेक्शन 377 को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाने की बात भी कही।

इंट्रेस्टिंग बात यह है कि हंसल मेहता का यह ट्वीट तब आया जब कोर्ट ने आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर 20 अक्टूबर तक अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मतलब आर्यन खान को अभी फिलहाल पांच और दिन जेल में गुजारने होंगे।

Marijuana/cannabis consumption is legal in many countries. It has been decriminalised in many. In our country its consumption is used more for harassment than for narcotics control. A movement like the one to abolish sec 377 is necessary to end this continuing travesty.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 14, 2021