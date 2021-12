Happy News for Bikers: 2022 में लॉन्च की जाने वाली हैं ये शानदार बाइक्स, जाने कीमत और फीचर्स

Happy news for bikers: वर्ष 2022 भारतीय दोपहिया उद्योग में कुछ प्रमुख विकास लाने जा रहा है, अगर आपबाइकर हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए हैं। दरअसल, विशेष रूप से रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield), यज़्दी आदि जैसे ब्रांडों के लिए। दूसरी ओर, बजाज ऑटो (Bajaj Auto) और केटीएम जैसे ब्रांड भी नए वाहनों को पेश करेंगे। तो चलिए जानते है इसके बारें में….

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

प्रतिष्ठित चेन्नई स्थित बाइक निर्माता के पास पाइपलाइन में नए उत्पादों की एक श्रृंखला है और हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की आगामी बाइक में से एक होने की लगभग पुष्टि है। लंबी कहानी संक्षेप में, यह Meteor 350 प्लेटफॉर्म पर आधारित आने वाला एक और उत्पाद होगा, लेकिन इसमें एक अलग स्टाइल, डिज़ाइन और सेटअप होगा। उम्मीद है कि लॉन्च होने पर इसमें ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी होगा।

न्यू-जेन KTM RC390

जबकि KTM ने पहले ही भारत में नई-जेन RC200 मोटरसाइकिल का खुलासा कर दिया है। परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल ब्रांड ने यह भी सूचित किया कि वह अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपडेटेड RC390 के साथ आने वाला है। हालांकि, यह बिल्कुल नहीं बताया कि लॉन्च कब होगा। नई पीढ़ी के RC390 की कीमत 2022 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

रोड-बायस्ड रॉयल एनफील्ड हिमालयन

The Royal Enfield Himalayan was forged among the towering mountains and limitless highways to create a machine that flows in harmony with all roads, no roads, and everything in between.

हंटर 350 के अलावा, कंपनी एक अधिक रोड-केंद्रित हिमालयन मोटरसाइकिल भी विकसित कर रही है। इसे पहले भी इसके स्केल मॉडल के जरिए लीक किया गया था। इसमें एक ही इंजन, फ्रेम की सुविधा दी जा रही है, जबकि कुछ घटकों – मुख्य रूप से डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स में बदलाव किया जाएगा। 2022 के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

रॉयल एनफील्ड शॉटगन/क्लासिक 650

रॉयल एनफील्ड की ओर से अगले साल सबसे बड़े लॉन्च में से एक मौजूदा 650 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित क्रूजर मॉडल होगा। यह या तो क्लासिक 650 या शॉटगन 650 के रूप में सामने आएगी।