महेंद्र सिंह धोनी के साथ झूमते नजर आए हार्दिक ओर क्रुणाल पांड्या, देखिए वीडियो

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पार्टी में इंजॉय करते हुए दिखे रहे हैं। इस दौरान उनके साथ हार्दिक पांड्या ओर क्रुणाल पांड्या भी नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी और एनसीपी नेता प्रफुल पटेल की बेटी पूर्णा पटेल भी नजर आईं।

साक्षी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धोनी, हार्दिक और क्रुणाल के साथ रैपर बादशाह के गाने ‘काला चश्मा’ पर डांस करते दिख रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धोनी सिर्फ डांस ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उस पार्टी में डीजे भी बने।

Ms Dhoni with Hardik Pandya are enjoying birthday party in Dubai ft. Badshah 🎉🎈❤️#MSDhoni #HardikPandya #Badshah pic.twitter.com/ak8oB8j5Xr

