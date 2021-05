हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या ने कोविड से जंग जीतने के लिए किया ये बड़ा काम

नई दिल्ली। भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ियों हार्दिक पांड्या और भाई क्रुणाल पांड्या ने देश की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद के तौर पर सोमवार को विभिन्न कोविड केयर केंद्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की एक और खेप भेजी है।

क्रुणाल ने सोमवार को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सभी कोरोना मरीजों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की इस नई खेप को कोविड केयर केंद्रों पर भेजा जा रहा है।

We’re in the middle of a tough battle that we can win by working together 🙏 https://t.co/VHgeX2NKIT

— hardik pandya (@hardikpandya7) May 24, 2021