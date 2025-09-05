  1. हिन्दी समाचार
  3. Hardik Pandya New Look: एशिया कप से ठीक पहले हार्दिक पांड्या ने बदल दिया बालों का रंग, पहचानना हुआ मुश्किल

Hardik Pandya New Look: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ी यूएई पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट में टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को मेजबान के खिलाफ दुबई में खेलेगी। इससे पहले भारत के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना लुक बिलकुल बदल लिया और उन्हे पहचानना भी मुश्किल लग रहा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Ross Taylor U-Turn: रॉस टेलर ने रिटायरमेंट पर लिया यूटर्न, न्यूजीलैंड नहीं इस देश के लिए खेलते आएंगे नजर

दरअसल, हार्दिक पांड्या को टीम सबसे स्टाइलिश प्लेयर के तौर पर जाना जाता है, जो अपने लुक्स के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने एशिया कप 2025 से पहले अपनी हेयर स्टाइल और बालों के रंगों को ही बदल दिया है। जिसमें फैंस के लिए पांड्या को पहचानना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। इस स्टार खिलाड़ी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की हैं। जिसमें हार्दिक पांड्या ने बालों में जो कलर करवाया है वो सैंडी ब्लॉन्ड कलर है। हालांकि, बालों का रंग बदलने पर लुक काफी शानदार लग रहा है, जिसमें उन्होंने कई फोटो अलग-अलग पोज में भी अपने नए लुक के साथ पोस्ट की है।

बता दें कि हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारतीय टीम की जर्सी में नजर आने वाले हैं। एशिया कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जड़ेजा और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों की गैर-मौजूदगी में पांड्या की जिम्मेदारी अहम हो जाती है, जहां पर उनसे बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

