सीनियर खिलाड़ी पर फूटा हार्दिक पांड्या का गुस्सा, फैंस बोले- कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो

नई दिल्ली। सोमवार रात खेले गये गुजरात टाइटंस और सनराईजर्स हैदराबाद के बीच मैच में गजरात की टीम ने पहली बार का हार का स्वाद चखा। आईपीएल के 15वें सत्र में गुजरात की टीम लगातार मैच जीतते आ रही थी लेकिन कल केन विलियम्सन की कप्तानी वाली टीम ने 8 विकेट से हरा दिया।

गुजरात फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या हार को करीब आता देख एक समय अपना आपा खो बैठे और अपने सीनियर गेंदबाज मोहम्मद शमी पर चिल्लाने लगे। हैदराबाद की पारी के 13वें ओवर के दौरान हार्दिक की गेंद पर मोहम्मद शमी से राहुल त्रिपाठी का एक कैच मिस हो गया और फिर हार्दिक अपने सीनियर गेंदबाज पर चिल्लाते हुए नजर आए।

Dear Hardik, you are a terrible captain. Stop taking it out on your teammates, particularly someone as senior as Shami. #IPL #IPL2022 #GTvsSRH pic.twitter.com/9yoLpslco7

— Bodhisattva #DalitLivesMatter 🇮🇳🏳️‍🌈 (@insenroy) April 11, 2022