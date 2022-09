किसानों, जवानों, खिलाड़ियों, पहलवानों के साथ भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है हरियाणा: जेपी नड्डा

कुरुक्षेत्र। भाजपा (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के कुरूक्षेत्र पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, हरियाणा किसानों की भूमि है। हरियाणा जवानों की भूमि है। हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। हरियाणा पहलवानों की भूमि है। हरियाणा, भारत की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि भी है।

साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) जी के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से देश और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। भाजपा से पहले जाति और समुदाय के नाम पर वोट मांगते थे, समाज को बांटते थे। आज भाजपा के विकास कार्यों पर जनता अपनी मोहर लगा रही है।

मगर इसी बात को हम लोगों ने जब दुनिया के मंच से कहा, तब United Nations of General Assembly ने 2023 को INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS घोषित कर दिया है और इस पर विश्व के 72 देशों ने भारत का समर्थन दिया है। 2023 में United Nations of General Assembly मोटे अनाज (MILLETS YEAR) मनाने वाला है। जिस बात को भारत पहले से बोलता था कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज जरूरी है, तब लोग हंसते थे।

आज ही प्रधानमंत्री जी ने आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया है। भारत का पहला सबसे बड़ा Indigenous Aircraft Carrier है।जो लोग भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रजातंत्र में आज अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए काम कर रही है।

आज प्रजातंत्र में अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर रही है। साथ ही कहा हरियाणा किसानों की, जवानों की, खिलाड़ियों की, पहलवानों की भूमि है। हरियाणा, भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि भी है।