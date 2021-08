करनाल डीएम के आदेश पर पुलिस ने किसानों का बहाया ख़ून, वायरल वीडियो ने खट्टर सरकार की खोली पोल

नई दिल्ली। हरियाणा (Haryana) के करनाल में शनिवार को भाजपा नेताओं को रोकने की कोशिश करने वाले किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज (Police Lathi Charge on Farmers) किया। इसमें कई किसान घायल हो गए हैं। बता दें कि भाजपा नेता करनाल में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान किसान भाजपा नेताओं के सामने विरोध प्रदर्शन कर रह थे। मिली जानकारी के अनुसार करनाल बसताड़ा टोल प्लाजा (Karnal Bastara Toll Plaza) पर पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी (Police Lathi Charge on Farmers) है।

मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ( Manohar Lal Khattar) करनाल में मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मामला हाथ से निकलता देख पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद किसानों ने विरोध में रोहतक पानीपत हाईवे जाम कर दिया। किसानों पर लाठीचार्ज से भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी भड़क गए। इसके बाद किसानों ने गुरनाम सिंह चढूनी के कहने पर रोहतक पानीपत हाईवे जाम किया।

इसी बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में करनाल के जिलाधिकारी हैं। वह किसानों के सर फोड़ने का आदेश दे रहे हैं। इस वीडियो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है।

वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है जिसमें अधिकारी कह रहे हैं, ‘यहां से जो भी आगे जाए। सिंपल है, उसका सिर फोड़ दो। कोई डाउट नहीं है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। किसी भी हालत में हम आगे नहीं जाने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। दो दिन से यहां ड्यूटी कर रहे हैं। यहां से आगे एक बंदा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आगे जाता है तो उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आदेश देने वाले जिलाधिकारी हैं। कांग्रेस नेता ने इस वीडियो ट्वीट करते हुए तंज कसा और कहा तालिबान और इनमें क्या अंतर है?

भाजपा सांसद वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो एडिटेड होगा और डीएम ने ऐसा नहीं कहा होगा। वरना यह स्वीकार्य नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए।

