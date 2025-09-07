क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना किया बंद : खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (EC) अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? खड़गे ने आरोप लगाया कि EC ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया है।
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (Election Commission) अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? खड़गे ने आरोप लगाया कि EC ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया है।खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। इसको लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ दस्तावेज जरूर दिए, लेकिन अब अहम सबूत देने से इनकार कर रहा है, जिससे असली गुनहगारों को बचाया जा सके।
इधर, चुनाव आयोग (Election Commission) ने अब तक खड़गे के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, पहले EC कांग्रेस के वोट चोरी के दावों को बेबुनियाद करार दे चुका है।
Is the Election Commission of India (ECI) now BJP’s Back-Office for #VoteChori?
🗳️Understand the chronology
🔹Ahead of the May 2023 Karnataka elections, Congress had exposed massive deletion of voters: in Aland Constituency
🔹Thousands of voters were stripped of their rights… pic.twitter.com/HZ5Qs1XFfs
— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 7, 2025
EC ने भाजपा के दबाव में जानकारी रोकी
खड़गे ने X पर लिखा कि फॉर्म 7 के आवेदनों में जालसाजी करके एक बेहद परिष्कृत तरीके से हज़ारों मतदाताओं के अधिकार छीन लिए गए। फ़रवरी 2023 में, एक मामला दर्ज किया गया। जांच में 5,994 जाली आवेदनों का पता चला – जो मतदाता धोखाधड़ी के एक बड़े प्रयास का स्पष्ट प्रमाण है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। जांच की शुरुआत में ED ने सबूत दिए, लेकिन अब भाजपा के दबाव में आकर जानकारी साझा नहीं कर रही है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए CID जांच का आदेश दिया।
लेकिन यहां पेच यह है,जहां चुनाव आयोग ने पहले जालसाजी का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का एक हिस्सा साझा किया था, वहीं अब उसने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दिया है – और वोट चोरी के पीछे के लोगों को प्रभावी ढंग से बचा रहा है!
चुनाव आयोग (Election Commission) ने अचानक महत्वपूर्ण सबूत क्यों रोक दिए हैं? यह किसे बचा रहा है? भाजपा के वोट चोरी विभाग को? क्या चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में झुककर सीआईडी जांच को पटरी से उतार रहा है? खड़गे ने कहा कि व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए।