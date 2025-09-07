  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना किया बंद : खड़गे

क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना किया बंद : खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (EC) अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? खड़गे ने आरोप लगाया कि EC ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (Election Commission) अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? खड़गे ने आरोप लगाया कि EC ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया है।खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। इसको लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ दस्तावेज जरूर दिए, लेकिन अब अहम सबूत देने से इनकार कर रहा है, जिससे असली गुनहगारों को बचाया जा सके।

पढ़ें :- सच तो ये है कि समाज में दरार डालते-डालते BJP ख़ुद ही दरारों से भर गयी : अखिलेश यादव

इधर, चुनाव आयोग (Election Commission) ने अब तक खड़गे के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, पहले EC कांग्रेस के वोट चोरी के दावों को बेबुनियाद करार दे चुका है।

EC ने भाजपा के दबाव में जानकारी रोकी

खड़गे ने X पर लिखा कि फॉर्म 7 के आवेदनों में जालसाजी करके एक बेहद परिष्कृत तरीके से हज़ारों मतदाताओं के अधिकार छीन लिए गए। फ़रवरी 2023 में, एक मामला दर्ज किया गया। जांच में 5,994 जाली आवेदनों का पता चला – जो मतदाता धोखाधड़ी के एक बड़े प्रयास का स्पष्ट प्रमाण है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। जांच की शुरुआत में ED ने सबूत दिए, लेकिन अब भाजपा के दबाव में आकर जानकारी साझा नहीं कर रही है। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए CID जांच का आदेश दिया।

पढ़ें :- उप्र सरकार ने अपने ‘एक ट्रिलियन’ के झूठे दावे में पैसे जोड़ने के लिए गुपचुप तरीके से ‘छत्तर मंज़िल’ को बेच दिया: अखिलेश यादव

लेकिन यहां पेच यह है,जहां चुनाव आयोग ने पहले जालसाजी का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का एक हिस्सा साझा किया था, वहीं अब उसने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दिया है – और वोट चोरी के पीछे के लोगों को प्रभावी ढंग से बचा रहा है!

चुनाव आयोग (Election Commission) ने अचानक महत्वपूर्ण सबूत क्यों रोक दिए हैं? यह किसे बचा रहा है? भाजपा के वोट चोरी विभाग को? क्या चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में झुककर सीआईडी ​​जांच को पटरी से उतार रहा है? खड़गे ने कहा कि व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका में जींद के युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार का इकलौता बेटा था कपिल

अमेरिका में जींद के युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार का इकलौता...

बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी का निशिकांत दुबे पर बड़ा हमला, बोले- वे अहंकारी और खुद में सरकार हैं,मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं

बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूडी का निशिकांत दुबे पर बड़ा हमला, बोले-...

क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना किया बंद : खड़गे

क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है? अब...

गणपति विसर्जन के बाद अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री की पत्नी ने किया जुहू बीच को साफ- देखे वीडियो

गणपति विसर्जन के बाद अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री की पत्नी ने किया...

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने सभी को चौकाया, पद छोड़ने का लिया फैसला

जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने सभी को चौकाया, पद छोड़ने का लिया...

Yamuna Flood: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, अब रहा भविष्य का डर

Yamuna Flood: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, अब रहा भविष्य...