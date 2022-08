Health Update: ‘गजोधर भैया’ की हेल्थ में हुआ सुधार, Shekhar Suman ने बताया पूरा हाल

Raju Srivastava Health Update: मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) को 10 अगस्त को अचानक दिल का दौरा पड़ा। जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली एम्स में इमरजेंसी (Emergency in Delhi AIIMS) में लाया गया और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल वह वेंटिलेटर के सपोर्ट में हैं।

आपको बता दें, जिसके बाद से फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। इस बीच उनके खास दोस्त शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) की हेल्थ से जुड़ा बड़ा अपडेट दिया है।

शेखर सुमन ने किया ट्वीट

शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने बताया कि पहले से राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) की हेल्थ में काफी सुधार है। उन्होंने ट्वीट कर राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) की हेल्थ से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए लिखा ,’खुशखबरी..राजू ने अपनी उंगलियां और कंधे हिलाए..डॉक्टरों के अनुसार चीजें थोड़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। आपकी प्रार्थना काम कर रही है। प्रार्थना करते रहें।’

Good news ..Raju moved his fingers and shoulders..things looking slightly positive according to the doctors.your prayers are working.Keep praying🙏🙏🙏

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 12, 2022