घूमते-फिरते अचानक हो रही मौत पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वनीता अरोरा बोलीं- इसकी वजह हार्ट अटैक नहीं, सडन कार्डियक अरेस्ट है

Cardiac Arrest : देश में हार्ट अटैक (Heart Attack) के पिछले कुछ महीनों में तमाम ऐसे वीडियो वायरल हैं, जिनमें लोगों को घूमते-फिरते, नाचते-गाते हार्ट अटैक आता है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। बीते 4 दिसंबर को यूपी के मेरठ में तीन दोस्त घूम रहे थे, तभी एक युवक को हार्ट अटैक आया। वह अचानक गिर गया और मौत हो गई। इससे पहले 3 दिसंबर को लखनऊ में दूल्हे को वरमाला पहनाते वक्त दुल्हन गिर पड़ी और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। कुछ महीने पहले बरेली में एक शख्स की डांस करते वक्त और गाजियाबाद में जिम ट्रेनर की हेयर सैलून में बैठे हुए अचानक मौत हो गई थी।

Avoid excessive protein supplements and too much heavy lifting. pic.twitter.com/YHGc1Ubhdp

कई सेलिब्रिटीज गंवा चुके हैं जान

बता दें कि इसी साल कई सेलिब्रिटीज की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हो चुकी है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम करते वक्त अटैक आया था तो सिंगर केके म्यूजिक कंसर्ट के दौरान गाना गा रहे थे, तभी कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली। इनके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज ने पिछले कुछ महीनों में अपनी जान गंवा दी है। इन सभी घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कम उम्र में लोग कुछ ही मिनट में मौत के मुंह में कैसे समा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब कार्डियोलॉजिस्ट से जान लेते हैं।

25 Nov 2022 : A 23-year-old girl (Josna Cotha) fainted and died suddenly (Heart Attack 💉) at a wedding reception : Tragedy happened while dancing! #HeartAttack #SADS pic.twitter.com/jSRrgDULMK

अचानक क्यों हो रही लोगों की मौत?

नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वनीता अरोरा के मुताबिक सबसे पहले तो यह जानने की जरूरत है कि हार्ट अटैक की वजह से अचानक मौत नहीं होती है। हार्ट अटैक आने के बाद जल्द इलाज हो जाए, तो अधिकतर मामलों में लोगों की जान बच जाती है। आजकल नाचते-गाते और एक्सरसाइज करते वक्त अचानक मौत के मामले सामने आ रहे हैं। उनकी वजह सडन कार्डियक अरेस्ट (SCA) हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट अचानक होता है और कुछ ही मिनट में व्यक्ति जान गंवा देता है। इसमें पहले से लक्षण भी नजर नहीं आते। हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति के सीने में तेज दर्द होने लगता है। इसके अलावा भी हार्ट अटैक आने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट में सब कुछ अचानक होता है।

The only thing deadlier than the virus is the apathy! This is fine! Even DROPPING DEAD in the street gets no attention!? JFC. #SuddenDeath #suddendeaths2022 #HeartAttack #Stroke #SARS2 #LongCovid #OrganDamage #ImmuneDysregulation #COVIDisAirborne #WearAMask #N95 #BringBackMasks https://t.co/WX89pXJYk2

जानें क्या होता है सडन कार्डियक अरेस्ट?

डॉ. वनीता अरोरा कहती हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट के दौरान व्यक्ति का हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है और हार्ट स्टैंड स्टिल (Stand Still) पोजीशन में चला जाता है। इससे ब्रेन व शरीर के अन्य हिस्सों में खून की सप्लाई रुक जाती है और व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। इस दौरान हार्टबीट अबनॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल हार्ट बीट 60-90 bpm होती है, जो कार्डियक अरेस्ट में 250-350 bpm तक हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट के बाद कुछ ही मिनट में इलाज न मिले तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे मामलों में हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही अधिकतर लोग जान गंवा देते हैं।

2 Dec 2022 : 🇮🇳 : A young man died due to 💔 attack💉 while walking.

Why? Because "Cov-ID-AI 💉 strong association with cardiovascular RIP"

Why? Because "India made a record of doing the biggest 💉campaign in human history"

But the gov. says I am not responsible.#heartattack pic.twitter.com/v89e9h5k6o

— Anand Panna (@AnandPanna1) December 4, 2022